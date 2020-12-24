إليسا تهنئ جمهورها بالعام الجديد: نسينا الإيمان.. والصلاة بتعمل عجايب

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، بمناسبة العام الجديد.

وكتبت إليسا، «ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء.. ورغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلي، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب».

وتحتفل إليسا هذا العام بشكل مختلف بالتفكير في أهالي الشهداء حيث قالت: «لا يسعني إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالي الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلىّ فى الصلاة لهم».

واحتفلت إليسا خلال الفترة الماضية بكونها الوحيدة ضمن قائمة المؤثرين على «تويتر»، وعبرت عن فخرها بذلك: «فخورة وسعيدة بهالشرف، إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثرها تأثيرًا».

وهاجمت إليسا كل من انتقدها قائلة، «أنا حالة برّا التصنيف.. بس هيك»، حيث إنها وجهت حديثها لكل نجمات الصف الأول منهن اليسا، أحلام، وغيرهما من الفنانين..

ودائما ما تشارك إليسا في الحفلات الخاصة، ولكن بسبب كورونا تعيش حالة من القلق داخل منزلها مع أسرتها، متمنية من الله عز وجل أن يعيد العام الجديد بكل الخير.