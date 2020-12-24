«بريكست» يضرب صناعة السيارات في بريطانيا: رحيل الشركات وارتفاع الأسعار

مازالت التوترات في صناعة السيارات تتزايد بشكل ملحوظ لأسباب كثيرة، وأهمها ما يشغل العالم وهو فيروس كورونا، الذي غير العادات، وضمنها القدرات الشرائية، فضلا عن المشكلة الأقدم وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد «بريكست».

ويفصلنا 7 أيام و6 ليالي فقط عن الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم بدون اتفاق تجاري رسمي حتى كتابة هذه السطور، الأمر الذي يشغل بال صناع السيارات في العالم والمستهلكون أيضا الذين يتسائلون هل أسعار السيارات البريطانية سترتفع؟

وحتى الآن من المؤكد أنها سترتفع بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعني فرض جمارك وضرائب على السيارات البريطانية، مما يجعلها الأغلى بين المنافسين الأوروبيين، وبالتالي انخفاض مبيعات السيارات البريطانية.

لكن وفي وقت سابق من هذا العام، وتحديدا قبل 4 أشهر، هددت شركة «هوندا» بأنها ستخرج من بريطانيا وتبيع مصنعها وستسرح جميع العاملين بها، البالغ عددهم 3500 موظف، إذا لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت تقارير من بعض الصحف البريطانية واليابانية.

وكانت «هوندا» أوقفت الإنتاج مؤقتا في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر «ديسمبر» بسبب التأخير في عمليات الشحن لقطع الغيار المطلوبة للانتاج، وعاودت الإنتاج بعد 6 أيام، حسبما ذكرت theguardian ، ومن المتوقع أن توقف الإنتاج مرة أخرى بسبب توقف عمليات الشحن والانعزال التي فرضته بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وبحسب تقارير من theguardian و«رويترز»، فإن «هوندا» تدرس الخروج من بريطانيا فى 2022 بسبب الارتفاع فى الجمارك بداية من 1 يناير 2021.

أما عن «تويوتا» اليابانية، فستغلق مصنعها في بريطانيا وفرنسا بداية من يوم الأربعاء القادم، بسبب توقف عمليات الشحن في بريطانيا وفرنسا وقالت إنها ستسأنف الإنتاج مرة أخرى في 4 يناير، وفي تقرير من theguardian، قالت «تويوتا» إنها لن تستثمر في إنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا إلا في 2034 بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي سيفرض رسوم جمركية على السيارات.

وبحسب تقرير من BBC، قالت إن شركة نيسان اليابانية حذرت من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجارة، وهو ما يتسبب في إغلاق مصنع نيسان، أكبر مصنع سيارات في بريطانيا، وتسريح حوالي 7 آلاف موظف.