البحث العلمي: «رالي» تسعى إلى تشجيع المنتج المحلي في صناعة السيارات

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن التعاون بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خير دليل على نجاح مسابقة رالي، موضحًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قدّم كافة أنواع الدعم للمسابقة، موضحًا أن مسابقة رالي جزء من استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «صقر» خلال القاء كلمته بحفل افتتاح مسابقة «رالي» السيارات 2020، أن «رالي» هدفه بناء كتلة حرجة من خريجي الجامعات المصرية، وزيادة نسبة المكون المصري في تصنيع السيارات محلية الصنع، وكذلك تشجيع الطلاب على المنافسة و المثابرة والسعي نحو تحقيق الهدف، مضيفا أن الهدف زيادة البحوث والابتكار في مجال البحث العلمي الميكانيكي المتعلق بتصنيع السيارات، وكذلك تصنيع المنتج المحلي لصناعة السيارات المصرية .

وتابع، أن 30 فريقًا بمعدل 2100 طالبًا تقدموا للاشتراك في المسابقة، مشيرًا إلى أنه تم تصفيتهم إلى 19 فريقًا مشاركًا.

وواصل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، المشاركين في مسابقة رالي السيارات المصرية محلية الصنع، استعدادهم قبل انطلاق المسابقة بدقائق، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى.

وقال أحمد رزق، رئيس فريق طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة المشارك في المسابقة، إن طلاب الجامعة يشاركون للعام الثالث على التوالي في المسابقة، مضيفًا أن أعضاء الفريق يقومون حاليًا بإنهاء التجهيزات المتعلقة بالسيارة المشاركة، موضحًا أن الفريق شارك في العديد من المسابقات المحلية والدولية، كمسابقة إيقر ايجيبت.

وأضاف «رزق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشاركة هذا العام بسيارة يتم تحديثها وتجهيزها بأنظمة عمل جديدة، حيث تم تحديث أنظمة الثبات والأمان للسيارة، مشيرًا إلى أن الفريق المكون من 35 طالبا يطمح في الفوز بالمسابقة.