فرنسا تعلن ترخيص لقاح «فايزر»: الأولوية لكبار السن بدور المسنين

بعد يومين من إعلان الحكومة الفرنسية، بدء عملية التطعيم ضد كورونا المستجد «كوفيد 19» الأحد المقبل؛ وافقت السلطات الصحية في البلاد، في بيان رسمي، على منح ترخيص لاستخدام لقاح «فايزر».

وقالت السلطات الصحية في فرنسا، إن اللقاح يمكن منحه للأشخاص البالغين من العمر 16 عاما فيما فوق، مضيفة أن لقاح «فايزر» أثبت كفاءة مرضية وآمنة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق، إن بلاده ستبدأ المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الفيروس في 2 أو3 دور للمسنين.

وأشارت السلطات الفرنسية، إلى استراتيجية الحكومة الفرنسية التي تعطي أولوية إعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة بالإصابة من المواطنين الفرنسيين، على أن تكون الأولوية لكبار السن الذين يعيشون في دور المسنين.

وأوضح فيران، أن الدفعة الأولى من اللقاحات ستسلم بعد غد السبت، وأكد الوزير الفرنسي، أن التطعيم لن يكون إلزاميا.

وأشارت وزير الصحة الفرنسي، إلى وجود كميات كبيرة من جرعات لقاح «فايزر» ستصل إلى البلاد بحلول نهاية ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة «الإمارات اليوم».

جاء ذلك بعد إعلان الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، لم يعد يعاني من أعراض كورونا وخرج من العزل الصحي.

وأعلن «قصر الإليزيه»، في 17 ديسمبر الجاري، إصابة ماكرون بالفيروس، وقالت الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق، إن الرئيس الفرنسي، كان يعاني من سعال وارتفاع في الحرارة وآلام في العضلات.

وعقب الإعلان عن إصابته بالفيروس، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مقر "لا لانتيرن" الرئاسي، لعزل نفسه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق، إن «بريجيت» زوجة الرئيس الفلرنسي لا تعاني من أي عوارض، كما جاءت نتيجة فحصها سلبية قبل زيارتها إلى قسم الأطفال في مستشفى في عاصمة البلاد باريس.