فرنسا: لقاحات كورونا تقى من السلالة الجديدة

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن لقاحات كورونا تقي من السلالة المتحورة للفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أعلن قبل قليل، أن لقاح «فايزر ـ بايونتيك» فعال ضد السلالة الجديدة من كورونا، مشددا على أنه لا تأثير للسلالة الجديدة لكورونا على اللقاحات المضادة.

وأكدت الحكومة الألمانية، أن لقاحات كورونا فعالة لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

وأعلن «فيران» في حديث لإذاعة «أوروب 1»، غداة إعلان باريس إغلاق حدودها برا وجوا وبحرا مع بريطانيا، أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا قد تكون منتشرة في فرنسا، ولم تشخص بعد، وذلك.

وأعلنت فرنسا منتصف ليلة أمس، وقف جميع التنقلات، بما فيها المتعلقة بنقل البضائع برا وجوا وبحرا أو عبر سكك الحديد مع المملكة المتحدة.

وأكد الوزير الفرنسي، أن القرار يستهدف الوقاية ولا يهدف إلى إشاعة الرعب، بل إلى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأعلنت بريطانيا اليوم إغلاق ميناء دوفر الحيوي، بعد قرار السلطات الفرنسية وقف حركة النقل البحري وعبر القطارات معها لمدة يومين، كإجراء احترازي.

ودعت سلطات الميناء الواقع جنوبي انجلترا في بيان، جميع المسافرين وسائقي شاحنات البضائع، لعدم الانتقال إلى الميناء حتى إشعار آخر، في انتظار ما ستقرره السلطات الفرنسية خلال اليومين المقبلين.

ويأتي قرار إغلاق الميناء الأهم في بريطانيا، بالتزامن مع إعلان عدد من الدول وخاصة الأوروبية تعليق الرحلات الجوية معها، إثر رصد سلالة جديدة من الفيروس بها، وإعلان وزير الصحة مات هانكوك أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة.