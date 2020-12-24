حفتر: الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في الأفق

قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن الأتراك لا خيار أمامهم إلا مغادرة ليبيا سلما أو حربا، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وقال حفتر، «يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو العدو التركي، الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في الأفق».

وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من بيان أصدره الجيش الليبي، مساء أمس، أكد فيه رصد حشد للميليشيات بأسلحة تركية في مصراته، وهو ما اعتبره الجيش انتهاكا لمبادئ وقف إطلاق النار، محذرا من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.