طبيب نفسي: كورونا رفع نسب الاكتئاب والقلق حول العالم

قال الدكتور عبدالناصر عمر، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب جامعة عين شمس، إن الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها البعض هي السبب الأول لسوء حالة جهاز المناعي لأي شخص، كما أن الأبحاث الأخيرة أكدت أن كورونا نجح في زيادة نسب الاكتئاب والقلق على مستوى العالم.

طيبب نفسي: زيادة مرعبة في اضطرابات المواطنين حول العالم

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك زيادة مرعبة في الاضطرابات النفسية نتيجة وباء كورونا على مستوى العالم، حيث إن الوباء نجح في نشر حالة من عدم اليقين وعدم الفهم تجاه مختلف القضايا بسبب تعامل المواطنين على مستوى العالم مع مجهول لا يعلموه.

وأوضح أن أقوى عامل مؤثر وآمن على الجميع؛ هو الأسرة والأشخاص المهمين في حياة أي فرد، طالما كانت العلاقة ما بين الشخص وأسرته جيدة، كما يجب مراجعة الإيمانيات الخاصة بالإنسان حتى تتعدل نفسيته داخليا، ولمنع تفاقم الخوف وسيطرته على الفرد، كما أن التعاطف الإنساني والدعم النفسي عامل هام لكافة الأشخاص.

أغلب مصابي كورونا ينكرون الإصابة في البداية

وأكد أن كافة المواطنين ممن يمكثون في العزل، يُنكرون في البداية فكرة الإصابة، ثم الغضب جراء الإصابة، ثم التعرض لحالات اكتئاب، ثم قبول المرض في النهاية لحين الشفاء والتخلص منه، حيث إن الكربات ثابتة ولكن التعامل معها يختلف من فرد لآخر، «بقول للناس اللي في العزل اتبسطوا، كأنكوا طلعتوا على معاش مبكر، ممكن تصلي أو تغني ومش لازم تكون مُنتج خلال فترة العزل».

طبيب نفسي: أتوقع نهاية كورونا ببداية العام الجديد

وأشار إلى أنه متفائل مع بداية العام الميلاي الجديد، بأن تنحسر جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، كما أنه لن يعاني منها كمية المواطنين الذين عانوا منها في الجائحة الأولى والفيروس، بفضل التوصل لعدد كبير من اللقاحات الطبية التي من شأنها محاصرة الوباء ومنع انتشاره خلال الفترة المقبلة.