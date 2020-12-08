مارس الجنس التلصصي.. نفسي يوضح شخصية طبيب الشرقية بعد تأكيد الواقعة

بعد الكثير من الجدل حول واقعة طبيب ميكروباص الشرقية، أكد من تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل السائل، الذي عثر عليه على ملابس الطبيب، المتهم بارتكاب فعل فاضح أمام فتاة داخل سيارة أجرة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، مطابقته مع السائل المنوي الخاص بالمتهم.

وأوضح التقرير، أن مصلحة الطب الشرعي، تسلمت من النيابة العامة منذ فترة، ملابس محرزة خاصة بالمتهم عليها آثار سائل، لتحليلها ومعرفة نوعيته، مشيرا إلى أن تحليل معمل الطب شرعي، كشف أن المادة الموجودة بملابس المتهم سائل منوي.

الدكتور وليد هندي، أخصائي الصحة النفسية، أوضح أنه من الحادث يتضح أن ذلك الشاب يفتقد الواعظ الداخلي "الضمير"، مشيرا إلى أنه شخصية مضطربة نفسيا غير سوية من النمط "السكيوباتي"، وهي التي تعاني من السلبية واللامبالاة ولا تهتم بالأثار المترتبة على أفعاله.

وأضاف هندي لـ"الوطن"، أنه يتبع رغباته دون النظر على عواقب الأمور، ويفتقد للمشاعر والأحاسيس، موضحا أنه من المرجح أن تكون تلك ليست المرة الأولي له في مثل هذه الواقعة.

وأكد أخصائي الصحة النفسية، أن نمط تنشئته احتكاكية، بمعني أنه كان يحتك بالكثير منذ صغره سواء في الموصلات العامة، أو شخصا كان ينام بجواره في السرير نفسه، وغيرها من عوامل الاحتكاك.

وتابع: من المؤكد أنه مارس "الجنس التلصصي"، موضحا أنه كان يسمع أو يشاهد بعض من ذلك النوع في الخلسة أو بالتلصص.