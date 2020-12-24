أول تعليق من الإبراشي على إصابته بكورونا: معرفش جاتلي منين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يفتقد وجوده في برنامج «التاسعة» بسبب إصابته بفيروس كورونا، مضيفا «إن شاء الله هنعدي المحنة.. أنا اتصبت بأعراض الإنفلونزا، ولكني تعاملت مع الأمر على أنه كورونا، والموضوع ما زال في بدايته، وهننتصر عليها، وعملت تحليل دم أثبت إنها كورونا وليس إنفلونزا».

إصابة خفيفة

وأضاف «الإبراشي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الفنانة نجوى إبراهيم، الخميس، «هي بدأت خفيفة وأنا أخدت الأمر بجدية، واعتبرتها محنة داخلها منحة، وتعاملت معها بإيجابية، رغم أنها أبعدتني عن شغلي اليومي، ولكن إن شاء الله هتابع كل حاجة، وهننتصر عليها».

لا يعرف من أين جاءت الإصابة

وعن سبب إصابته رغم تحذيره للناس من الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، قال، «والله مش عارف، أنا قاعد أفتش كيف جائتني ومن أين جائتني، ولكن لم أصل إلى شيء، لأن طبيعة شغلنا بنقابل ناس كتير، ونحتك بناس كتير، سواء في العمل، أو الأحداث، ونقابل عدد كبير من الشخصيات، والبعض عندما نطلب منهم عدم السلام بيزعلوا، ولكن الأكيد فيه ثغرة أو إهمال ما، وطالما أصابتني يبقى أنا لم أتمكن من حماية نفسي بشكل كاف».

وشدد الإعلامي، «أنا في عزل منزلي وسأتبع البروتوكول، وهي أزمة هتاخد أيام، وإن شاء الله متكونش كتير، ونتغلب عليها، والبعد عن العمل أمر مميت».

قضاء رأس السنة في المنزل

وتابع ساخرا، «أنا بقضي أجمل رأس سنة.. ولكن هطبق المعايير بشدة، ويهمني إنها تكون فترة صغيرة، واللي يجيبه ربنا كويس.. الأكل وتناول الطعام مهم جدا في هذه الظروف، والمشكلة إن الإقبال على الأكل في المرض يكون صعبا، وأنا أعاني من الكحة والسخونة، ولا يوجد لدي آلام كبيرة، وتتغير كل شوية».