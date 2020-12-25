هشام جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا: الأعراض عندي مش لطيفة

أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية.

وقال «جمال» عبر صفحته عبر تطبيق انستجرام: «جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة».

وأضاف «هشام» قائلا: «الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا.. ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زمانى أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفة».

يذكر أن هشام جمال، يشارك في بطولة مسلسل «في بيتنا روبوت» مع الفنانة شيماء سيف، وعمرو وهبة، ودلال عبدالعزيز، وليلى أحمد زاهر.

يذكر أن اليوم كان مليئا بحالات كورونا فى الوسط الفني والإعلامي، حيث أعلن الاعلامي وائل الإبراشي إصابته بالفيروس منذ قليل، كما أعلنت الفنانة يسرا رسميا إصابتها بفيروس كورونا وأنها فى منزلها تخضع للعلاج، وأيضا الفنان كريم فهمي أعلن إصابته بالفيروس.

كما هناك أكثر من فنان خالط الفنان يسرا خلال الساعات الماضية، منهم جمال العدل ونيللي كريم وبوسي شلبي وإلهام شاهين.