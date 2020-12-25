عضو «البيطريين»: يجب تلقي عقار السعار قبل مرور يوم على «العضة»

حذر الدكتور فيصل شرف، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، من استخدام المطهرات عقب نعرات «عضة» الكلب والسلعوة أو أي حيوان؛ لأنها تسبب خطورة، ولابد من التعامل فورا معها من خلال استخدام المياه والصابون بكميات كبيرة.

ونوه «شرف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الصابون يقتل الفيروسات التي من الممكن أن تسببها النعرة، مشددا على ضرورة تناول المصل الخاص بالسعار، قبل مرور 6 ساعات، ولا يزيد عن مدة 24 ساعة؛ لأن هذه يمثل الحد الآمن، وبعدها تبدأ فعالية المصل تقل.

خطر عدم تناول المصل

وقال فيصل شرف،إن حيوانات الحمار والبقر والجاموس يمكن أن تنقل مرض السعار إذا تم النقرة من الكلب، موضحا أنه حال عدم تناول المصل وظهرت أعراض مرض السعار على الإنسان، فستكون نهايته الوفاة.

وأضاف عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن أعراض السعار تتمثل في ألم بالعظام، وخاصة الظهر، كما أنه يشعر بالعطش، ولكنه غير قادر على الشرب، وتنتابه عصبية شديدة، ويكون غير قادر على فتح العين في الضوء، موضحا أن الفترة الأخيرة في حياة مريض السعار تصدر عنه أصوات أنين أو نباح الكلب أو عواء الذئب.

القنص أو السم

وأكد عضو النقابة العامة، أن الطب البيطري يتعامل في الأماكن التي بها حيوانات مثل «السلعوة»، بطريقتين، إما بقتلهم عن طريق القنص، أو من خلال عمل لجان تقوم بوضع سم «استركنين» في قطعة لحم، مشيرا إلى أن «السلعوة»، تظهر في المناطق النائية، بالقرب من الحدائق أو المناطق المهجورة، والتي يكثر بها تواجد الذئاب.

ولفت فيصل شرف، إلى أنه لا يوجد ما يسمى بحيوان «السلعوة»، وإنما هي عبارة عن فصيلة كلبية مع بعضها، ناتجة إما عن تزاوج الكلب مع أنثى الذئب، أو الكلب مع أنثى الثعلب، أو الذئب مع الثعلب، موضحا أن كل فصيلة من الثلاث فصائل لها شكلها وطرقها التي تميزها عن الأخرى، وأن أخطر تلك الفصائل هي الأخيرة.