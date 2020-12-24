«البيطريين» توضح الفرق بين الكلب و«السلعوة»

حالة من الرعب انتشرت بين المواطنين في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور «السلعوة»، مجددًا في صعيد مصر، وتحديدًا في محافظة قنا، حيث تمكن أهالي منطقة النحال بالمدينة، من قتل حيوان شرس قالوا إنه «سلعوة»، بعدما عقرت أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال مساء أمس في منطقتي الحصواية والزبيدي في دائرة القسم، قبل أن تعاود «سلعوة» أخرى هجومها على مدينة قنا، حيث عقرت طفلين، ما نتج عنه إصابتهما بجروح، ليؤكد الأهالي أن الحيوان الذي هاجم الطفلين «سلعوة» وليس كلبًا، هربت ناحية الزراعات المجاورة للعمارات جنوب المحافظة.

3 فصائل من السلعوة

من جانبه، أكد الدكتور فيصل شرف، عضو النقابة العامة للاطباء البيطريين، أنه لا يوجد حيوان يسمى «سلعوة»، ولكن هو عبارة عن فصيلة كلبية مع بعضها، ناتجة إما عن تزاوج الكلب مع أنثى الذئب، أو الكلب مع أنثى الثعلب، أو الذئب مع الثعلب، موضحًا أن كل فصيلة لها شكلها وطرقتها التي تميزها عن الأخرى.

وأوضح شرف لـ«الوطن»، أن الـ 3 فصائل مصابة بمرض السعار، فالفصيلة الأولى الناتجة عن تزاوج الكلب مع الثعلب، تبدو في شكلها أن أنفها مدببة، رأس صغيرة، والأذن طويلة، والذيل قصير ومدبب، وفي الاتجاه الأسفل، أما الفصيلة الناتجة عن تزاوج الكلب مع الذئب تكون ذات أنياب بارزة، والآذن مرفوعة دائما، والذيل إلى أسفل بشكل واضح، كما أن الفرو يبدو كثيفا.

فصيلة الذئب مع الثعلب الأشرس

وأشار عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن الفصيلة الناتجة عن تزاوج الذئب والثعلب، هي الأشرس بين الفصائل الثلاث، موضحًا أن «السلعوة»، تظهر في المناطق النائية، بالقرب من الحدائق أو المناطق المهجورة، والتي يكثر بها تواجد الذئاب والثعالب، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع هذه الحيوانات الضارة، والتي تتسبب في أذى كبير للإنسان.

حيوان السلعوة

حيوان السلعوة المصري هو الحيوان الوحيد في أفريقيا من فصيلة الذئب الرمادي، وذلك حسبما أظهرت أبحاث وراثية جديدة في مجلة بلوس وان (PLOS ONE)، حيث أطلق عليه الباحثون اسم الذئب الأفريقي، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بذئب الهيمالايا، وتشير البيانات الوراثية إلى وجود حيوان السلعوة أو الذئب الأفريقي منذ القدم.