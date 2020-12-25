التحريات: طالب العبور انتحر بسبب تنمر زملائه

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، ظروف وملابسات إنتحار طالب متفوق بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين في العبور، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيًا، وأصيب بحالة اكتئاب دفعته للإنتحار بعد تنمر أصدقائه عليه بسبب تعلثمه في الكلام.

وكشفت التحقيقات أنه سجل "رسالة صوتية" علي هاتقه المحمول قال فيها: "أنا فاشل وأتعرض لمضايقات من زملائي وتنمر وقررت الإنتحار" وبعدها ألقى بنفسه من الطابق الرايع، بالرغم من علمه بتكريمه في حفل بالمدرسة على تفوقه.

وأكدت أسرة الطالب في التحقيقات، أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث مشيرين إلى أنه كان من المتفوقين ويحلم بالإلتحاق بالمدرسة ونجح في كل الإختبارات كما كان من المميزين بها، لافتين إلى أنه اشتكي من تنمر زملائه به بسبب تلعثمه أثناء الكلام وهي حالة عارضة.