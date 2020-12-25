حصاد الداخلية 2020.. معركة القضاء على فلول الإرهاب وضبط محمود عزت

لا تزال الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة مع قوى الإرهاب، وبحلول نهاية العام الحالى أتت الجهود الأمنية خلال 2020 ثمارها، حيث تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القضاء على فلول الإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي تحاول النيل من استقرار مصر، ودفع عجلة الاقتصاد، وتهديد سلم المواطنين.

جاء ذلك بالرغم من ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة الإرهابية، وخلال عام 2020 واصلت وزارة الداخلية توجيه العديد من الضربات الناجحة، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهو ما ظهر واضحًا بعد أن جفت منابع الإرهاب وتقلص دور قوي الشر، وباتت الكلمة العليا للقبضة الأمنية المحكمة.

القضاء على 30 بؤرة إرهابية وتحققت تلك النجاحات المتوالية من خلال استراتيجية أمنية بالغة الدقة والصعوبة بتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، وسرعة ضبط العناصر، عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية، اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.

وأسفرت عن القضاء على 30 بؤرة إرهابية، والقبض على عدد من فلول الجماعة ليصل عدد البؤر الارهابية التى قضت عليها الأجهزة الأمنية خلال الأعوام الثلاث الماضية إلى ما يزيد على 220 بؤرة، والقضاء على 171 عنصرًا ارهابيًا شديد الخطورة.

القبض على محمود عزت «مخزن أسرار الجماعة الإرهابية»

في شهر أغسطس الماضي، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن، وتم القبض على المتهم.

معركة الأميرية ومصرع 7 إرهابيين

وفي شهر أبريل الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية بعد معركة شرسة في منطقة الأميرية بالقاهرة، من قتل 7 عناصر إرهابية في الاشتباكات.

وقعت المداهمة بعد أن وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بوجود خلية إرهابية تحوز مخزنا للأسلحة في شقة سكنية بمنطقة الأميرية، وفور بدء عملية المداهمة، أطلق المسلحون النار على قوات الأمن، فاندلعت مواجهة مسلحة، تمكنت خلالها الأمن من قتل جميع عناصر المجموعة الإرهابية، فيما أصيب ضابطان من القوة الأمنية، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بإصابته.

مصرع 21 إرهابيًا في وكرين بسيناء

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 21 إرهابيًا في عملية أمنية بشمال سيناء، مشيرة إلى تفكيك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد، للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

كما تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، كما لقي 7 بالمنزل مصرعهم وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.

منابع الإرهاب

وعلى صعيد تجفيف منابع التمويل، تم القبض على عدد من المتهمين بتمويل الإرهاب، وجاء على رأسهم صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وسيد رجب السويركى مالك محال التوحيد والنور لاتهامات بالانضمام للجماعة الإرهابية وتمويلها.