أجهزة الأمن تواصل استجواب الإرهابي محمود عزت "الصندوق الأسود للإخوان"

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي، يخضع للاستجواب أمام فريق أمني بعد القبض عليه أمس داخل فيلا في التجمع الخامس شرق القاهرة في محيط وزارة الداخلية.

وكان القيادي الإخواني يختبئ داخل فيلا بالتجمع الخامس مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين، وجرى تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا، وكان يقيم مع عزت أحد أقاربه.

وأضافت المصادر أن عملية استجواب "عزت" جرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية عقب القبض عليه، خاصة وأنه القيادي الأهم في التنظيم والذي قضى سنوات طويلة هاربًا، بعد عزل جماعته عن الحكم، ولديه معلومات غزيرة عن أعمال العنف التي حدثت طوال تلك السنوات.

وتابعت المصادر أن عزت كان يشرف على حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، وتولى مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته، واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد، ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

وتحدثت المصادر عن أهمية القبض على محمود عزت، خاصة وأنه المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه.

ومن أبرز القضايا التي يُتهم فيها "عزت"، حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، واغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019، والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين.