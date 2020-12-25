فضيحة الغنوشي.. اتحاد الشغل يكشف أكاذيب إخوان تونس بشأن مبادرة الحوار

تزداد الفجوة يوما بعد الآخر في تونس، بين حركة النهضة الإخوانية والشعب التونسي ومؤسسات الدولة، نظرا لتحركات زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي تجمعه علاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يستخدم الثاني الغنوشي في إثارة الرأي العام العربي والدولي لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ودعمه المعلن للتنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وكانت آخر مؤسسات الدولة التونسية التي اصطدم بها الغنوشي، الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس، حيث تصدى الاتحاد قبل أيام قليلة لمحاولة زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، توجيه مبادرته للحوار الوطني التي طرحها للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة البرلمان وسحب إدارتها من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكاذيب الغنوشي بشأن نقل مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعد عرضها على رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، موضحا أن الأول طلب تسليمه رسميا نسخة من مبادرة الحوار الوطني، وهو ما تم فعلا، مؤكدا أن ما يتم تداوله عار من الصحة وهدفه التشويش على مبادرة الاتحاد.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم مطلع الشهر الحالي بمبادرة حوار وطني في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطلب أن تكون رئاسة الجمهورية التونسية هي المظلة الراعية للحوار بين جميع الأطراف، غير أن تأخر الرئيس التونسي قيس سعيد في التفاعل مع هذه المبادرة وتمسكه بعد إشراك بعض الأطراف السياسية مثل حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي، دفع راشد الغنوشي للتحرك من أجل سحب البساط منه وتحويل وجهة المبادرة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس نواب الشعب.