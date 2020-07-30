فيديو.. سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

سقطت اللائحة المقدمة للبرلمان التونسي في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، بعد انتهاء عملية الفرز التي تلت جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وسط احتجاج من بعض النواب على إجراءات تنظيمية.

وأفضت جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي المخصصة اليوم، إلى سقوط اللائحة بعد تصويت 97 نائبا بنعم ورفض 16 نائبا. وجاءت الأصوات كالتالي، الأصوات المصرح بها 133 صوتا، والأصوات الملغاة 18 صوتا، والأوراق البيضاء 2.

وعرضت لجنة الفرز قامت بعرض لائحة النواب الذين حضروا إلى البرلمان لأجل المشاركة في التصويت الحاسم على مصير الغنوشي.

وأضاف أن بعض النواب اشتكوا تعرضهم للتضييق، قائلين إن الإكثار من نقاط النظام في جلسة اليوم يسعى إلى تضييع الوقت المخصص للتصويت وهو لا يزيد عن ساعتين.

من جانبها قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، إن النواب يسعون إلى سحب الثقة من الغنوشي لأنه يشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي إلى الحصول على 109 من الأصوات، وهذا النصاب سيكون مكتملا في جلسة اليوم، بحسب موسى.

واختلف النواب حول طريقة التصويت، فيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.

وحذرت 3 كتل نيابية، من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية.