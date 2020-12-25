زاد محمد يوثق بصور فوتوغرافية تحفيظ القرآن بالكتاتيب «فيديو»

قال المصور زاد محمد البالغ من العم 22 عاما بأنه يوثق مشاهد فوتوغرافية من كتاتيب تحفيظ القرآن، وكان قد بدأ نشاطه منذ العام الماضي، لافتًا إلى أنه إلتحق بالكتاب بالفعل حينما كان في السادسة من عمره، لكنه لم يستمر كثيرًا فيه بسبب قسوة محفظه، وهو ما جعله لا يطيق البقاء فيه كثيرًا.

الكتاتيب مازالت منتشرة

وأضاف زاد محمد خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، خلال إستضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامية ليندا عبداللطيف: «أنا من قرية تتبع ميت غمر تدعى أتميدة، وحتى عام 2010 كانت الكتاتيب منتشرة فيها، لكن حدث فيها إنكماش كبيرًا وأحجم الأطفال عن الذهاب إليها، بعدما كانت أساسية في كل بيت مصري، ولم يعد الكتاب متواجدا بشكل كبير، فالقرية كان يوجد بها نحو 30 كتابًا، وهو ما لم يعد موجودًا».

سبب فكرته

وتابع المصور أن الأطفال خرجوا على المعتاد في قريتنا وفضلوا الذهاب إلى أماكن أخرى مثل «السايبرات» ولم يعودوا يقبلون على الكتاب، مما جعله يفكر في تسليط الضوء على هذه الظاهرة، إذ التقط صورة لشيخ يحفظ الأطفال بطريقة مختلفة جدًا ولا تعتمد على الضرب: «شيخي كان بيضربني جامد جدًا وعشان كده إكتفيت بالحفظ في البيت، لكني مبقتش أحفظ زي زمان».