مفتي الجمهورية يدين التعدي على قبور الصحابة والشهداء بالقدس المحتلة

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية كافة، لتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي والمقدسات الفلسطينية، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدان «علام» في بيان له، اليوم، بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة والشهداء العرب والمسلمين بمدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

تهويد القدس

وحذر المفتي، في بيانه، من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكا صارخا لحرمة الموتى، واستمرارا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها؛ ما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

تحرك المجتمع الدولي

كما دعا الدكتور شوقي علام، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، وكذلك العالم الإسلامي والعربي بمنظماته وهيئاته كافة، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها (اليونسكو)؛ لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية، التي تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى، ومدينة القدس المحتلة.

أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى

وأكد مفتي الجمهورية، أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدا خطيرا على المسجد، في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس.

وكانت مشيخة الأزهر الشريف، أعلنت استنكارها الشديد أكثر من مرة للانتهاكات الصهيونية التي يمارسها جيش الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الاعتداءات الوحشية التي ينفذها جنود الكيان الصهيوني على الفلسطينين والقدس، مؤكدا رفضه لسياسات الكيان الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المظلوم، الذي استباح عرضه ودمه ونهب مقدراته وانتهك مقدساته.