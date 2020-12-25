لصالح «تحيا مصر».. لوحات سيارات مميزة متاحة بسعر يصل إلى 120 ألف جنيه

اقتناء لوحة معدينة مميزة للسيارة أمر يطمح إليه البعض، وهو ما دفع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال خدمة «لوحتك» إلى عرض عدد من اللوحات لصالح صندوق تحيا مصر، تستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي:

لـوحات يجري عليها التزايد

ص ص ع 5555

أعلى سعر 95 ألف جنيه، وتاريخ الانتهاء 26 ديمسبر الجاري.

و ل ي 666

أعلى مزايدة 85 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 26 ديسمبر الجاري.

ج م ي 6666

أعلى سعر 120 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 26 ديسمبر الجاري.

رو ج 111

أعلى مزايدة 85 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 27 ديسمبر الجاري.

ووو 7575

أعلى سعر 85 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 27 ديسمبر .

س ن و 6666

أعلى سعر 75 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 27 ديسمبر الجاري.

م س م 6666

أعلى سعر 95 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 27 ديسمبر.

ج و د 555

أعلى سعر 95 ألف جنيه، تاريخ الانتهاء 27 ديسمبر الجاري .

ن أ ن 5555

أعلى سعر 105 آلف جنيه، تاريخ الانتهاء 26 ديسمبر الجاري.

م ب 6666

أعلى سعر 75 آلف جنيه، تاريخ الانتهاء 26 ديسمبر الجاري.

أ ي م 1111

أعلى سعر 75 آلف جنيه، تاريخ الانتهاء 26 ديسمبر الجاري.

لـوحات متاحة للتزايد

ع ع 666

م و د 1

أ أ 911

ع ط أ 2222

ع ب د 888

ع ع س 5555

ف أ م 888

د س ي 111

س ي د 11

ل ي ن 11

أ ط 86

أ 71 71

كيفية الحصول على اللوحة المميزة

1- فتح الموقع الخاص بعرض اللوحات وهو «لوحتك» من هنــــــــــا.

2- لابد من تسجيل الدخول على الموقع أولاً.

3- اختيار اللوحة من تبويب «لوحات يجري عليها التزايد» والذي يعرض أكثر من لوحة ثم الضغط على زايد الأن للحصول على اللوحة.

4- في حالة الفوز باللوحة، يمكن الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنك الأهلي.