اختارها أونلاين.. 6 خطوات لاختيار لوحة معدنية مميزة لسيارتك

يبحث البعض عن سبل الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتهم، وهو ما توفره البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال خدمة "لوحتك".

ويمكن الحصول على اللوحة من خلال الدخول في مزاد للحصول عليها، على أن يذهب جزء منها لدعم صندوق تحيا مصر.

ويسمح الموقع للمشتركين كذلك بتكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايد.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، لقراءها نقدم بالخطوات كيفية الحصول على لوحة معدنية لسيارتك، واختيار أرقام وحروف مميزة لها.

خطوات اختيار لوحة معدنية مميزة لسيارتك أونلاين

1- الدخول علي الموقع من هنــــــــــا

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنك الأهلي.

ووفقا للمادة ( 341) تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ونوع الاستعمال المرخص به طبقا للمواد من 4 إلى 9 من القانون.

أما المادة ( 342) فتقول تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع مصنعة من الألومنيوم النقى وبسمك لا يقل عن 1 مليمتر وتغطى بطبقة عاكسة تعطيها خاصية الانعكاس (ورق عاكس).

وتشمل بيانات اللوحة بالجانب الأيمن نوع الترخيص وجهته والأرقام باللغة العربية ، وبالجانب الأيسر نوع الترخيص والأرقام ومدلول المحافظة باللغة الإنجليزية ويتم تحديد مساحة بيانات اللوحات بحسب البنط وبالتناسب مع مساحة اللوحة.

وفي المادة ( 343) تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع 20 جنيها للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.