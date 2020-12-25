علاقات قوية.. أردوغان يؤكد التعاون الاستخباراتي بين تركيا وإسرائيل

في الوقت الذي يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل، تتواصل مساعيه الدؤوبة للعمل على استعادة العلاقات مع تل أبيب، حيث أكد اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع تل أبيب، مضيفا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول بعد صلاة الجمعة: التعاون مع إسرائيل مستمر في المجال المخابراتي.

وأضاف: لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا، لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على ضرورة تنمية العلاقات التركية الإسرائيلية، وسعي أنقرة لتوسيع دائرة العلاقات حتى لا تكون مقتصرة فقط على المصالح الثنائية الضيقة، وأن تتضافر جهودهما لحفظ السلام الإقليمى والأمن والاستقرار.

وفي تصريح سابق للأمين العام لاتحاد مصدري البحر المتوسط التركي، محمد علي إركان تضمن جملة لطالما كانت إسرائيل سوقا جيدا لنا، حتى في الاضطرابات السياسية.

فيما قال رئيس معهد التصدير الإسرائيلي، أديف باروخ إن تركيا تحتل المرتبة السادسة كأكبر شريك تجاري لإسرائيل: لقد بنينا بنية تحتية للتصدير في جميع أنحاء العالم لإنشاء منصات للعلاقات التجارية الثنائية، وتركيا مثال رائع على نجاح هذه البنية بفضل النمو التجاري المزدهر بين البلدين، حسبما أفادت صحيفة بيرجون التركية.

ووفقا لبيانات معهد التصدير الإسرائيلي لعام 2019، ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا، من المنتجات الكيماوية إلى 50%، وارتفعت صادرات البلاستيك إلى 12%، كما ارتفعت صادرات الوقود إلى 9%، كما زادت الصادارت التركية إلى تل أبيب، إذ ارتفعت صادرات الحديد والصلب إلى 16%، بينما ارتفعت صادرات البلاستيك والأسمنت ومشتقاتهما إلى 36%.

وبحسب الأرقام الواردة من مركز التجارة الدولي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب إلى 5.5 مليار دولار في 2019، وتعد إسرائيل من أكبر الدول المصدرة لتركيا، إذ تأتي في المرتبة التاسعة، وتمثل العلاقة التجارية الحالية بين البلدين 3% من إجمالي التجارة الإسرائيلية.