صحيفة: أردوغان متناقض ولا يرغب في فتح صفحة جديدة مع القوى الدولية

قالت صحيفة «الخليج» الإماراتية، اليوم، إنه حين أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ناقضته أفعاله المستمرة في إثارة التوتر؛ الأمر الذي دفع القوى الدولية إلى انتهاج سياسة العقوبات ضد تركيا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وأوضحت «الخليج»، في افتتاحيتها، بعنوان «تناقضات تركية مفضوحة»، أنه ليس من الوارد أن تفتح تركيا صفحة جديدة مع القوى الدولية، طالما أنها لم تغير تعاملها مع محيطها، وتؤمن بأن العلاقات تبنى على الحوار، لا بتفجير الصراعات والبلطجة.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن الموقف ليس تحاملاً؛ بل من صميم الشعب التركي، وعلى لسان زعماء المعارضة التركية الذين يرزح بعضهم في غياهب السجون؛ وحرصهم على سمعة تركيا الدولية؛ لكن نظام اردوغان لا يريد أن يكون عقلانياً، ويسوّد سجله الحقوقي بمزيد من الأحكام الجائرة بحق معارضيه.

وأشارت «الخليج»، إلى سوريا والعراق، موضحة أن انتهاكات أنقرة مازالت مستمرة، على الرغم من المطالب العربية المتكررة للنظام التركي بوقف تعديه على أراضي البلدين، ووقف دعمه للميليشيات والتنظيمات الإرهابية.

وفي سياق متصل، كشف ديوان المحاسبة التركي، شراء رئيس «بلدية كاتشي أوران» التابع لحزب العدالة والتنيمة الحاكم برئاسة أردوغان، سيارة فارهة على حساب ميزانية الدولة، تخطى سعرها المليون دولار.

بدوره، تعرض بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة، الألماني من أصل تركي أونسال أريك، للطعن في ألمانيا بسبب معارضته لحكومة «العدالة والتنمية»، وفقًا لما ذكره موقع «تركيا الآن».

وقالت صحيفة «سامان يولو» التركية، إن أريك، تعرض لفك مسامير إطارات سيارته، كما اكتشف لصق عبوة تحتوي على الرصاص الحي على زجاج سيارته.

وأمس الأربعاء، تعرض، أريك تعرضه للتهديد، للطعن من ظهره من قبل مجهولين، فيما تقدم بشكاوى جنائية.