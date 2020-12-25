في ذكرى ميلاده.. نبوءة عراف بتولي السادات حكم مصر

خرجنا لنزهتنا المسائية، وهي السير عبر كوبري عباس، ووصلنا إلى مقهى خلوي عند نهاية الكوبري، تقدم منا عراف وأخرجت من جيبي أحد القروش الباقية، وإذا كان العراف سيخبرنا بأشياء سارة فلعلها تزيل عن أنور شعور الحزن الذي يطغى عليه، هكذا حكت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، واقعة العراف الذي تنبأ برئاسة السادات قبل الحكم، وذلك عبر سطور كتابها «سيدة من مصر».

نبوءة العراف

وسردت جيهان السادات الواقعة، التي جاءت بعد فترة من اليأس بسبب الظروف الصعبة التي كانت تعيشها هي وزوجها الذي كان قد قدم طلبًا للعودة إلى الجيش وفي انتظار الرد، ولكن لم يحدث جديد وقتها، قائلة: «أثناء نزهتنا قابلنا العراف واعطيته أحد القروش الباقية في جيبي، لنعرف ما إذا كان العراف سيخبرنا بأشياء سارة فلعلها تزيل عن أنور شعور الحزن الذي يطغى عليه، وإذا أفضى إلينا بأخبار سيئة فلايهم، فلن تكون الأمور أسوأ مما هي عليه».

سيدة مصر الأولى

وأضافت: «أخذ العراف يدي في يده ودقق فيها بعناية، ثم نظر في عيني نظرة مركزة وقال إنك ستصبحين سيدة مصر الأولى، ولم تكن هناك مثل هذه الصفة، وسألت العراف، ماذا تعني؟، وعلى الرغم من اهتمام عماتي وأختي ويعتقدون في السحر، إلا أنني لم أعط أهمية للسحر».

وتابعت جيهان السادات: «العراف قال لي ستصبحين ملكة مصر، فكان ردي هو أنني غرقت في الضحك، فكل ما كنت أريده هو أجر البيت، ولكن العراف لم يكن قد انتهى، ثم عاد ليبلغني بأنني سأنجب 4 أطفال من بينهم ولد واحد، وستسافرين إلى العالم كله، وكانت هذه أول مرة منذ أيام أرى فيها زوجي أنور السادات يبتسم».

رد السادات على العراف

وأكملت أن رد أنور على العراف، بأنه وجه كلامه له وقال لقد قرأت كف زوجتي وقد أعطيتنا مصيرنا، لافتة: الغريب إن اليوم التالي دق جرس التليفون وكان على الخط يوسف رشاد صديق أنور، وهو الطبيب الخاص للملك، والذي أبلغه بأنه رتب عودة أنور إلى الجيش، وبالفعل عاد بعدها.