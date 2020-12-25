محافظ الجيزة يتفقد أعمال انشاء كوبري محور السادات والمنصورية

فى اطار قيام محافظة الجيزة بتنفيذ رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق لحل الإختناقات المرورية التى تعانى منها عدداً من القطاعات .

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد مراحل تنفيذ الجسات لبدء إنشاء الكوبري الرابط بين محور الرئيس محمد أنور السادات ( ترسا سابقا ) ومحور اللبينى المؤدي لطريق المنصورية الذى سيساهم فى نقل الحركة المرورية دون إحداث إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية وحتى يمكن الانتهاء من المحور المشار إليه وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كم ليكون بديلاً لشارع الهرم.

وأشار راشد إلى ان المحافظة تسعى جاهدة للانتهاء من الأعمال بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال شهرين على الأكثر ليكون إضافة لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة .

وتفقد محافظ الجيزة أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار المحور بشارع الأربعين، موجها إلى ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة للحارات المرورية للطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة علية .

وشهدت جوله المحافظ تفقد طريق المنصورية موجها مدير مديرية الاسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة لسرعه انهاء الأعمال الإنشائية للأرصفه والجزيرة الوسطي واليوترن خلال أسبوعين علي الأكثر مشدداَ علي الشركة بتكثيف دوريات العمل لكي تتكامل الصورة الحضارية للطريق بالكامل .

وتابع راشد اعمال إعادة تأهيل جزء من مسار ترعة المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس لإستخدامها في توسعة الطريق ولتحقيق تكامل في التنسيق المرورى العام موجها بدراسه زيادة المساحه الجاري العمل بها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى لإضافه قطاع اخر من الطريق بطول حوالى كيلومتر بمدخل قرية الحرانية نطاق مركز ابو النمرس لحين استكمال باقى الطريق في خطط العمل المستقبلية .

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بحى الطالبية والمؤدي الي البر الشرقي لطريق المريوطية موجها بإجراء تنسيق مروري عام للطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور نظرا لوجود كثافه فى الحركة المرورية من والى الطريق ووجود يوترن مواجه للشارع .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم.