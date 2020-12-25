أسماء 29 مستشفى «فرز وعزل» لاستقبال حالات كورونا بالدقهلية

خصصت مديرية الصحة بالدقهلية، مستشفي تمي الأمديد المركزي ليكون مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 28 مستشفى أخرى للفرز والعزل، منتشرة بكافة مدن وقرى الدقهلية، موزعة على مستشفيات عامة ومركزية وتخصصية.

ويأتي مستشفى تمي الأمديد المركزي كمستشفى وحيد للعزل فقط، وهو أول مستشفى في الدقهلية يتم تخصيصه لعزل مصابي كورونا منذ بداية الجائحة.

واستعدت مديرية الصحة بالدقهلية بعدد 28 مستشفى أخرى للقيام بأعمال «الفرز والعزل» لمصابي فيروس كورونا وهي:

5 مستشفيات صدر وحميات «عزل وفرز » وهي:

مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، ومستشفى صدر بهوت، ومستشفى صدر دكرنس، مستشفى صدر المنزلة.

12 مستشفى بالمنطقة المركزية وجنوب الدقهلية وهي:

مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، مستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى شبراهور، مستشفى شبراسندي، مستشفى المقاطعة المركزي، مستشفى أجا المركزي، مستشفى ميت غمر المركزي، مستشفى دماص المركزي، مستشفى أتميدة المركزي، مستشفى نبروه المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفى جمصة المركزي.

9 مستشفيات بمراكز ومدن شمال الدقهلية وهي:

مستشفى دكرنس العام، مستشفى منية النصر المركزي، مستشفى الكردي المركزي، مستشفى الجمالية المركزي، مستشفى الجمالية المركزية، مستشفى ميت سلسيل المركزي، مستشفى المنزلة المركزي، مستشفى المطرية المركزي.

3 مستشفيات تخصصية وتأمين صحي:

مستشفى المنصورة التخصصي «المنصورة القديم»، مستشفى بني عبيد التخصصي، مستشفى سندوب للتأمين الصحي.

ومن جهة أخرى، أرسلت وزارة الصحة 15 جهاز مونيتور، دفعة واحدة، لدعم كل من العنايات المركزة والمتوسطة في مستشفى الصدر بالمنصورة، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوازرة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في كافة مستشفيات المحافظة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا تسلمنا فعلا 15 جهاز مونيتور دعم من وزارة الصحة لمستشفى صدر المنصورة في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة.