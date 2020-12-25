عاجل.. سلطات ناشفيل: حافلة متروكة جراء انفجار وسط المدينة الأمريكية

شهدت مدينة «ناشفيل» الأمريكية، اليوم، انفجارا قويا هز وسط المدينة بولاية تينيسي.

و«ناشفيل» هي عاصمة الولاية، وتأسست في 1779.

وتصاعد الدخان من مكان الحادث، كما أظهره فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية.

من جانبه، قال مكتب «إدارة الطوارئ» في المدينة، إن حافلة متروكة في وسط «ناشفيل» انفجرت في الساعة الـ6:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام امريكية، أن إدارة حرائق المدينة تواجدت في مكان الانفجار، فيما لم ترد تقارير عن إصابات الانفجار.

وأضاف المكتب، أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من المباني، وأوضحت «إدارة الطوارئ»، أن فرق المكتب تقيم حجم أضرار الانفجار.

وفي 31 مايو الماضي، شهدت ناشفيل، قيام محتجين بإضرام النيران في مبنى محكمة في المدينة، فيما أعلن عمدة ناشفيل جون كوبر، حالة الطوارئ.

وقال عمدة مدينة ناشفيل قبل إعلان حالة الطوارئ المدنية: «كانت مسيرة عصر اليوم من أجل جورج فلويد والعدالة العرقية سلمية. وأنا حضرت واستمعت»، مضيفا «لا يمكننا أن ندع رسالة الإصلاح اليوم تنحدر إلى مزيد من العنف. إذا كنت تتعمد الحاق الضرر بمدينتنا، اذهب إلى منزلك».

وقال حاكم الولاية بيل لي إنه أمر الحرس الوطني «بالتعبئة في استجابة للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل» بناء على طلب العمدة.

وقالت إدارة الشرطة في ناشفيل إنها أطلقت الغاز «لحماية المبنى بعد أن أحرقه المتظاهرون» قبل أن يبدأ حظر التجول في الساعة العشرة من مساء السبت.

وفي 31 مايو الماضي، شهدت ناشفيل، قيام محتجون بإضران النيران في مبنى محكمة في المدينة، فيما أعلن عمدة ناشفيل جون كوبر، حالة الطوارئ.

وقالت إدارة الشرطة في ناشفيل، في ذلك الوقت، إنها أطلقت الغاز لحماية مبنى المحكمة بعد أحراقه، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.