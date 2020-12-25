3 فئات مستحقة.. ضوابط الحصول على القرض الحسن للزواج والعلاج والطوارئ

يهدف بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع، والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتقدم «الوطن» التفاصيل الكاملة للحصول على القرض الحسن للزواج والعلاج والطوارئ، وفق سياسة البنك المعلنة، حيث تعد التمويلات الاجتماعية الحسنة من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية.

تفاصيل القرض الحسن من بنك ناصر

ـ يمنح القرض بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

ـ يقدم القرض بدون فوائد، بمصاريف إدارية بسيطة تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات.

ـ يتم إعدام الأقساط في حال وفاة المقترض.

الفئات المستحقة للحصول على القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات.

ـ أصحاب المعاشات.

ـ ورثة المعاشات.

ضوابط الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر بضمان المرتب

ـ لا تقل مدة الخدمة الفعلية للمقترض عن ثلاث سنوات.

ـ تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ـ تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ضوابط الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر بضمان المعاش

ـ لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاماً.

ـ تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ضوابط الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر بضمان المعاش المستحق

ـ تحويل القسط أو المعاش على البنك.

ـ تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن على أن تكون سارية المدة.

ـ الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

ـ بيان مفردات الراتب أو المعاش للمقترض ومرتب الضامن.

ـ حال قرض الزواج، تقديم أصل وثيقة عقد قران للمسلمين أو الطوائف المسيحية على ألا تزيد مدته عن سبع سنوات.

ـ تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، حال قرض العلاج.

ـ تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص، حال قرض الحالات الملحة أو الطارئة.