دون فوائد على 20 شهرا.. شروط القرض الحسن من وزارة الأوقاف

الزواج، تكاليف العلاج لأمراض مفاجئة، جميعها أسباب تجعلنا نفكر في الحصول على قرض لإنهاء هذه الأمور لكن فوائد المؤسسات المصرفية قد تكون مرهقة لبعض الفئات، منهم العاملون بالقطاع العام، وتوفر وزارة الأوقاف قروضا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تعرف بالقروض الحسنة، وتكون بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية.

واستمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض قيمة القرض الحسن والشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليها.

قيمة القرض الحسن من وزارة الأوقاف

جاءت المبالغ المخصصة للقرض الحسن، المقدم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، ليكون خمسة آلاف جنيه من غير العاملين بالأوقاف، على النحو التالي

في حالة زواج طالب القرض أو أحد الأبناء

ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة زواج طالب القرض أو أحد أبنائه أو إحدى بناته، وذلك خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج على أن يرفق بنموذج طلب القرض صورة طبق الأصل من هذا العقد.

في حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية

ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل، مع إرفاق المستندات المؤيدة.

في حالة الضائقة المالية

ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء في تاريخ تقديم نموذج طلب القرض، مع إرفاق المستندات المؤيدة.

شروط الحصول على القروض الحسنة

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على القرض الحسن، والتي جاءت كالتالي حسب الموقع الإلكتروني للوزراة.

- ألا تقل مدة خدمة العامل عن خمسة عشر عاما.

- الحد الأقصى لعمر مقدم الطلب 57 عاما.

- ألا يكون مقترضا من أي بنك في مصر بضمان مرتبه.

- ألا يحصل على إجازة أو ينهي خدمته إلا بعد سداد القرض بالكامل.

- يمنح العميل ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي في الحالات العادية .

- يمنح العميل أربعة أشهر من الراتب الأساسي في حالات المرض والزواج على ألا يكون مضى على قسيمة الزواج أكثر من سنتين

- تسدد الوزارة القرض عن العميل في حالة وفاته.

- يمنح القرض للعميل بدون فائدة .

- مدة سداد القرض عشرون شهرا.

إجراءات ومستندات صرف القرض

هناك 4 إجراءات يتبعها الموظف للحصول على القرض، وهي:

1 - يصرف العميل استمارة قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقيمتها "خمسة جنيهات" أو طبع استمارة القرض من موقع الوزارة على الإنترنت ودفع قيمتها 5 عند تسليم الاستمارة، وعلى العميل استيفائها من جهة عمله.

2 - يرفق بالاستمارة بيان مفردات المرتب الخاصة بالعميل معتمد بخاتم شعار الجمهورية.

3 - يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - يتم تحويل المرتب على أحد فروع بنك مصر.

يذكر أن عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف اعتمد لائحة البر، والمبالغ المخصصة للقرض الحسن، المقدم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، ليكون 5000 جنيه من غير العاملين بالأوقاف بدلا من 2000 جنيه، في 21 أكتوبر 2019 ليتم تطبيقه من أول نوفمبر المنصرم.