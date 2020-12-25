عقيد صاعقة: خيطت وشي بـ18 غرزة بسبب عبوة ناسفة ومكنتش أتمنى أثرها يختفي

قال العقيد أبو بكر محمد عبدالخالق، أحد مقاتلي قوات الصاعقة المصرية إنه أصيب إصابة في وجهه خلال أحد العمليات بمنطقة البرث بشمال سيناء، أدت إلى خياطة منطق الذقن بـ18 غرزة وقطع 4 غرز بوجهه و4 آخرين بوجهه أيضا، بالإضافة لقطع داخلي بمحازاة الضروس حوالي 16 غرزة، بعد موجة انفجارية كبيرة سببتها عبوة ناسفة زرعها التكفيريون لأبطال الجيش المصري.

تحية للأطباء العسكريين

ووجه الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «Dm» التحية للأطباء العسكريين بالقوات المسلحة على عملهم ومجهودهم، «نجحوا يعالجوا حضرتك بشكل كويس ومايبانش الآثار الناتجة عن الإصابة الكبيرة».

كان نفسي أكون مع الشهداء

ورد مقاتل الصاعقة المصرية العقيد أبوبكر: «مكنتش أتمنى الآثار تختفي خالص لأنه وسام شرف ليا»، متحدثا عن لحظة الانفجار وما دار في ذهنه وقتها: «كان دمي سايح وحاسس بحاجة سخنة على جسمي ومش عارف جاي منين، وفجأة اشتباك وطلقات بتعدي جنبك فبسرعة ببص أشوف أطرافي سليمة إيديا ورجليا سليمة وأقدر أقف على رجلي ولا لأ.. الحمد لله مفقدتش الوعي وقتها وكنت ماسك نفسي ومسيطر على نفسي، وبدأت أدير المعركة اللي داخل عليها، وفي نفس الوقت جاك تناقض إني لسة مانولتش الشهادة.. أنا جاي أخدم هنا علشان أنال الشهادة زيي زي اللي سبقوني، زيي الشهداء اللي ضحوا علشان مصر وتراب سيناء وأرض الفيروز وكان نفسي أكون مع الشهداء ولكن عقيدتنا قدمت النصر على الشهادة.. إما النصر أو الشهادة».

مينفعش نسيب حاجة ورانا من المركبات المدمرة

واستكمل بطل الصاعقة المصرية العقيد أبوبكر: «أول ما استعدت وعيي زمايلي حاولو ياخدو مني السلاح ويقعدوني في المركبة علشان كنت مصاب وبنزف ومكانش ينفع أدير المعركة وكانوا عاوزني أحتمي بالمركبة أنا وزمايلي المصابين، ولكن كلنا رفضنا نسيب السلاح أو أحتمي بالمدرعة واستمرينا في الاشتباك ولما روحنا المستشفى كان الاشتباك انتهى ومكانش فيه إطلاق نار وكانت النجدة وصلت علشان تاخد المدرعة لأننا مينفعش نسيب حاجة ورانا من المركبات المدمرة والسلاح المدمر، واطمنت إنه حاجتنا اتعمل ليها إخلاء تام ووصلت لمكانها».