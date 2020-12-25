مقاتل بالصاعقة المصرية: نقتدي بقائدنا السيسي في التعامل مع أسر الشهداء

قال العقيد أبو بكر محمد عبدالخالق، أحد مقاتلي قوات الصاعقة المصرية إن هناك إرادة داخل كل مقاتل وظابط بالقوات المسلحة بالتواصل مع أسر وأهالي شهداء القوات المسلحة، بالإضافة إلى إلزام من القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الصاعقة بالتواصل مع أسر الشهداء وتذليل كافة الصعاب أمامهم، وأي مناسبة سواء أعياد وغيرها، مشددا: «لازم بنروح ونزورهم ونتواصل معاهم، سواء استشهدوا معايا أنا وتحت قيادتي أو استشهدوا تحت قيادة أي حد من الزملاء».

أول يوم دراسة بنودي أبناء الشهداء المدرسة

وأضاف بطل الصاعقة المصرية العقيد أبو بكر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «Dmc»، «أبناء الشهداء في أول يوم دراسة إحنا اللي بنروح ونوديهم، وبيكون مشهد جميل أوي.. إحنا بنقتدي بقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي ومتبني لأب لكل الشهداء وأبناء الشهداء وهو اللي بيزرع الفرحة والبسمة على وجوههم في المناسبات وفي الأعياد وخصوصا عيد الفطر دايما بيحتفل بأبناء الشهداء وبيجمعهم ورفه عنهم».

مصر مبتتأخرش عن أبناء الشهداء وأسرهم

واستكمل العقيد أبو بكر مقاتل قوات الصاعقة المصرية: «أي حاجة بتقدمها مصر لأبناء الشهداء وأسرهم محدش بيتأخر عنهم تماما، سواء من القوات المسلحة أو الجهات المدنية، بداية من رفع أسماء الشهداء على المدارس والقرى.. أسماء تخلد نتيجة الأعمال البطولية اللي عملوها، ودمائهم الي سالت دفاعا عن مقدرات هذا الوطن».