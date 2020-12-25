مقاتل بالصاعقة: حققت رقما قياسيا باسمي في لعبة العقلة «فيديو»

كشف العقيد أبو بكر محمد عبدالخالق، أحد مقاتلي قوات الصاعقة المصرية عن سر شهرته في تحقيق الأرقام القياسية في لعبة العقلة، قائلا: «كنت بطل الكليات العسكرية في اللياقة المفتوحة وكنت محقق رقم في سنة التخرج 42 عدة عقلة بس الحكم حسبلي 41 عدة».

وأضاف بطل الصاعقة المصرية العقيد أبو بكر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «Dmc»، أنا 43 سنة والحمد لله بجيب 43 عدة عقلة، ولعبت وأنا مقدم بطولة القوات المسلحة وحققت مركز وكانت البطولة باسمي وكنت 38 سنة، وكنت أكبر لاعب لعبت في بطولة الكفاءة البدنية المفتوحة بالقوات المسلحة وحقق فيها رقم باسمي.

وكشف عن إصابته في الوجه: «كنا في مداهمة بمنطقة البرث بشمال سيناء، وجالي بلاغ على الجهاز إنه فيه محطة إعادة إرسال خاصة بالموتوريلا اللي بيستخدمها العناصر التكفيرية واتبلغت بالإحداثيات بتاعتها واتطلب مني أتحرك على الإحداثي ده علشان أجيب المحطة دي واتحركت بالقوات وقدرنا نجيب المحطة، واشتبكنا مع عنصرين من العناصر دي وقدرنا نصفيهم في طريق العودة اتعمل كمين وانفجرت المدرعة بتاعتي، لأني كنت قائد المداهمة وبكون في أول مركبة والانفجار كان 2 عبوة برميلية واحدة 200 كيلو وواحدة 160 كيلو، الانفجار أدى لارتفاع المركبة حوالي 8 أمتار بسبب الموجة الانفجارية ونزلت في الحفرة وكان في ضهرنا التبة والجنب اليمين أشجار ومزارع والاشتباك استمر لفترة 45 دقيقة، لأنهم كانوا عاوزين ياخدوا حد مننا.

وأضاف، «كانت كمية الذخيرة كبيرة وأسلحة تقيلة ومختلفة، ولكن قدرنا نحتوي الموقف وسيطرنا ووقعنا منهم 6 عناصر تكفيرية، وكنت طلبت الدعم، ورجالتي حاولو يدخلوني المركبة لأني كنت مصاب وبنزف وعندي جروح قطعية وارتجاج في المخ».