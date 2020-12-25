إبراهيم عيسي: أصبت بـ"كورونا" 10 أيام .. عزلت نفسي على السطح

أعلن الإعلامي إبراهيم عيسي، أنه قد أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وقام بعزل نفسه 10 أيام على سطح منزله، مؤكدًا أن خطر كورونا لا يقترب فقط بل موجود بالفعل، فالعالم أجمع يعيش في وباء شديد بسبب جائحة كورونا، ومصر جزء من ضمن العالم بالطبع، موضحًا أن هذا الفيروس ممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضي اللقاح على الفيروس نهائيًا.

المعركة مع كورونا الآن في قمتها.. الأعداد الرسمية وغير الرسمية في زيادة

وأضاف «عيسي»، خلال تقديمه برنامج حديث القاهرة، على شاشة القاهرة والناس، أنه يجب على الجميع إدارك أن المعركة مع كورونا الآن في قمتها، والأرقام الرسمية والغير رسمية تزداد بالفعل، والحل يكمن في تكاتف المجتمع مع الدولة وليس أحد بمفرده، مشيدًا في الوقت ذاته بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط عددًا من المواطنين اليوم وهو يرتدي الكمامة.

هناك أطروحات كثيرة أمام الحكومة.. لديها معطيات وستأخذ قراراتها

وتساءل الإعلامي إبراهيم عيسى: «إلى متى ستظل الحكومة تراهن على وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الشجاع الى مش عاوز يلبس الكمامة يروح يتفرج على المستشفيات، كل عائلة فى مصر هناك حالة كورونا، هل نستطيع أن نمر من الأزمة بثبات، أم يحتاج الأمر إلى إعادة تفكير فى فكرة إغلاق جزئى أم كلى، فهناك الكثير من الأطروحات، ولدى الحكومة معطيات وستأخذ قراراتها".

فيروس كورونا خطر على الجميع .. يحتاج منا "رشد"

مشيرا إلى أن الفيروس خطر على الجميع، والأمر يحتاج مننا إلى "رشد"، فمصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد، وأيضا لدينا تعاقد مع 20 مليون جرعة من سونى فارم، وما اعتمدته الصحة العالمية ومصر من بينهم، يكون الأولى بالرعاية كبار السن والطواقم الطبية، وف الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتم توزيعه وكذلك فى أوروبا والمملكة العربية السعودية، وكافة المسئولين والمشاهير فى العالم بدأوا فى الحصول على اللقاح.