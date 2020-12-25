إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بطوخ

أصيبت فتاتان صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق، عند مدخل مدينة طوخ على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.

وانتقل المقدم محمود اسماعيل، رئيس مباحث طوخ، وتبين إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق الزراعي بمدخل مدينة طوخ بشكل غير شرعي، وتم إخطار الإسعاف ونقل الحالتين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، أصيب 7 عمال في حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، حيث انتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس المباحث، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص «تويوتا رقم 5359 ع ر» على طريق «مصر- إسكندرية» الزراعي، في اتجاه القاهرة بين قرية السفاينة ومول العابد.

وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع أمام ثلاجة موالح، حيث اصطدمت سيارة نقل بسيارة ميكروباص كانت تنقل العمال من الثلاجة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت منطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب، شهدت حادث انقلاب سيارتين سوزوكي على الطريق الزراعي «القاهرة- الإسكندرية»، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتقديم الخدمة الطبية لهم.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عبد العظيم محمد، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارتين سوزوكي وركاب بترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب إتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين، تم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.