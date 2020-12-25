انتحار مريض نفسي ألقى بنفسه في «بير سلم» منزله بالغربية

شهد منزل سكني بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، مساء الجمعة، واقعة انتحار شخص، بإلقاء نفسه في «بير سلم» منزله، أمام مستشفى الرمد، مما أسفر عن مصرعه، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى، بورود بلاغ يفيد بانتحار أحد الأشخاص ونقل جثته إلى مستشفى زفتى.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد أحمد كوهيه، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة، أن المنتحر يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منه، وأنه غافل أفراد أسرته وقفز من الطابق الرابع في بير سلم العقار المقيم به، ما أسفر عن مصرعه ولفظ أنفاسه بمشرحة مستشفى زفتى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.