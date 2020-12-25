الإعلامي يحيى حمزة يعلن إصابته بكورونا

أعلن الإعلامي يحيى حمزة، مقدم البرامج الرياضية بقناة «أون تايم سبورتس»، إيجابيه مسحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر يحيى، عبر حسابه على فيس بوك، نتيجة مسحة كورونا والتي ظهرت إيجابيه، وعلق قائلا: «الحمدلله على كل حال.. ادعوا لي».

وخلال الساعات الماضية، أعلن عدد كبير من الوسطين الفني والإعلامي، إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، إصابته بفيروس كورونا وعزله منزليا، وابتعاده فترة عن تقديم برنامجه، لتتولى نجوى إبراهيم، تقديم البرنامج لحين عودته.

وقال الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، والذي تقدمه الفنانة نجوى إبراهيم: «إن شاء الله هنعدي المحنة.. أنا اتصبت بأعراض الأنفلونزا، ولكني تعاملت مع الأمر على أنه كورونا، والموضوع ما زال في بدايته، وهننتصر عليها، وعملت تحليل دم أثبت انها كورونا وليست أنفلونزا».

وأضاف: «هي بدأت خفيفة وأنا أخدت الأمر بجدية، واعتبرتها محنة داخلها منحة، وتعاملت معها بإيجابية، رغم أنها أبعدتني عن شغلي اليومي، ولكن إن شاء الله هتابع كل حاجة، وهننتصر عليها».

وعن سبب إصابته رغم تحذيره للناس من الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، قال: «والله مش عارف، أنا قاعد أفتش كيف جائتني ومن أين جائتني، ولكن لم أصل إلى شيء، لأن طبيعة شغلنا بنقابل ناس كتير، ونحتك بناس كتير، سواء في العمل، أو الأحداث، ونقابل عدد كبير من الشخصيات، والبعض عندما نطلب منهم عدم السلام بيزعلوا، ولكن الأكيد فيه ثغرة أو إهمال ما، وطالما أصابتني يبقى أنا لم أتمكن من حماية نفسي بشكل كاف».

كما أعلنت الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمنتج جمال العدل، والفنان كريم فهمي، إصابتهم بفيروس كورونا.