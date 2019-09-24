عرض الإعلامي وائل الإبراشي تسجيلًا صوتيًا، للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي دأب على مهاجمة الدولة المصرية، عبر قناة الجزيرة القطرية، وذلك خلال برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي".

وجاء في المداخلة، مساومة نافعة، إحدى الشركات المنتجة المتعاملة مع قناة الجزيرة، من أجل الظهور معها، وذلك لكي يظهر على شاشتها في فيلم تسجيلي للحديث عن المسار الذي كان اتباعه "واجبًا"، في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وقال "نافعة": "يا ابني أنا مبخدش أقل من 1000 دولار"، وعندما حاول الطرف الآخر للمكالمة أن يقلل الأجر، رد عليه أستاذ العلوم السياسية، قائلًا: "أنا مبفاصلش، مش هينفع".

وعلق مقدم البرنامج، على ما جاء في المكالمة الهاتفية، قائلًا: "أنا مندهش من الفصال بهذا الشكل.. ده استربتيز سياسي، وللأسف بيع الأوطان بهذا الثمن البخس أمرًا مؤلمًا للغاية".

وأوضح: "بعض متصدري المشهد يحاولون إشعال الوضع، والدفع ببعض العناصر صغيرة السن من أجل الصدام مع مؤسسات الدولة ويدفعون بالناس إلى هذا المصير، بالرغم من أنهم يحصلون على ثمن هذه المواقف من قطر وتركيا".