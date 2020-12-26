تفاصيل أكبر خطة لإنقاذ 11 منطقة في القليوبية من خطر الضغط العالي

بعد سنوات طويلة عاشها أهالي 11 منطقة عشوائية غير آمنة بنطاق الحى شرق أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلومترات وسط استغاثات قاطنيها للمسئولين من حالات الوفاة بسبب الصعق الكهربائي من هذه الأسلاك التي التهمت أرواح العشرات على مدار السنوات تطلق محافظة القليوبية أكبر خطة لإنقاذ هذه المناطق من هذا الخطر الذي ظل شبحا جاثما على صدور أهالي المنطقة وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة.

الخطة تضمن إحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة 750 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والقليوبية.

تبدأ الكابلات من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس وتم تحديد المسار الأرضي بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء حيث أن تاريخ الكابلات بالمدينة يعود لعام 1968 وقام السكان بالتعدي على الحرم الخاص بها تباعاً.

خطة التطوير تشمل مناطق «خلف نادى البلاستيك – إبراهيم لطفي – عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفير – بهتيم – عزبة المرجوشي – مساكن اسكو – عزبة العرب».

الخطة تتم من خلال الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة ويقطنها حوالي 5700 أسرة تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كيلومترات.

كوارث الضغط العالي بالمنطقة

شهدت المنطقة على مدار السنوات الماضية خلال تواجدها أسفل الضغط العالي العديد من الحوادث الشهيرة لوفيات بسبب تلامس أسلاك الضغط العالي للمباني منها واقعة مصرع محمود يوسف أثناء وجوده أعلى سطح منزله لإصلاح الدش الخاص به، ولامس أسلاك الضغط العالي ما تسبب في تفحم جثته على الفور.

كما أصيب 3 أشخاص بحروق شديدة بسبب انفجار أحد خطوط الضغط بمنطقة المرجوشي، فيما إصيب مواطن بجروح خطيرة، واحتراق منزله لسقوط الأسلاك الكهربائية

وكانت منطقة عزبة البكري بمساكن اسكو أسفل الضغط العالي قد شهدت حريق منزل بسبب انفجار أسلاك الضغط العالي وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

انتقل فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، ولجنة من الإدارة الهندسية من حي شرق شبرا الخيمة لموقع المنزل المحترق للمعاينة ومعرفة أسباب الحريق وحصر تلفيات المنازل المجاورة

تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا من النجدة بسماع دوي انفجار واندلاع حريق بمنزل وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين حريق منزل بسبب انفجار أسلاك الضغط العالي ووجود تلفيات في 3 منازل مجاورة إثر الإنفجار وإصابة شخص يدعى «سمير م. ع» 41 سنة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بشبرا الخيمة من السيطرة على الحريق وتحويل المصاب للمستشفى.

فيما لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء بعدما علقت طائرته الورقية بأحد أبراج الضغط العالي بالمنطقة وعند محاولته انتشالها صعقه التيار.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم حصر سكان المناطق أسفل الكابلات من خلال المشروع، مشيرا أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة

أشار المحافظ أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بمسار لآخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة 750 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية.