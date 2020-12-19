حملة لرفع الإشغالات وتغيير الضغط العالي الأرضي في شبرا الخيمة

شن حي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، حمله مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة بمنطقه مساكن الياسمين لقيام بعض المحلات بالتعدي على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال.

تحرر محاضر للمخالفين وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإعادة الانضباط.

فيما أعلن حي غرب شبرا الخيمة بدء الشركة المسئولة في تغيير كابلات الكهرباء الهوائية للضغط العالي، إلى كابلات أرضية حفاظا على أرواح الأهالي وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوسيع الطريق الدائري، وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

قال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إنه جرى عقد اجتماع بحضور المهندس أشرف عبدالقادر مندوب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومسؤول الطرق ومسؤول الكهرباء ومسؤول التنظيم بالحي، وجرى تنسيق تعاون بين الحي والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإزالة المعوقات الموجودة بالطريق الدائري على أن يتم نقل جميع أبراج الضغط العالي واستبدالها بكابلات أرضية جهد 220ك.ف وذلك بالجزء الواقع بحي غرب شبرا الخيمة وجميع نطاق الطريق الدائرى.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 324 مليون جنيه، مشيرًا إلى ان الشركة بدأت بالفعل في أعمال حفر مسارات الكابلات الجديدة، إلى جانب إنزال أسلاك الضغط العالى وتحويلها لكابلات أرضية، تهيدا لرفع أبراج الضغط العالي من المنطقة.

وفي مديرية الزراعة عقد المهندس حسن زايد وكيل الوزارة بالقليوبية اجتماعا مشتركا مع مديرية الرى بحضور فريق التوجية المائى باإدارة العامة لرى القليوبية والمسؤلين عن مشروع تطوير شبكة الرى بقرى ومدن المحافظه ومديري اﻻدارات الزراعية

ناقش زايد آخر المستجدات لسبل التعاون المشتركه بين مديريتى الرى والزراعى فى مجال الرى ومناقشة وتقييم ماتم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقه لتحديث خطه العمل القائمة

قال زايد انه تم الانتهاء من أعمال تركيب المهمات اللازمه للتحويل من الري بالغمر إلى الري الحديث بمجمع الحاج ابراهيم السيد محمد دبوس بمساحة 8 فدان و مجمع الحاج أشرف محمود محمد عامر مساحة5 فدان ببنها مشيرا الى ان هناك فريق من المهندسين على اعلى مستوى من الزراعى والرى للاشراف على النظام الجديد والذى يهدف الى تقليل الفاقد من المياه