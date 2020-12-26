مفيد فوزي: الإعلام قد يضفي على شخصيات سياسية شكلا مرعبا.. بس هما طيبين

قال الإذاعي مفيد فوزي، إن الإعلام يٌضفي على الشخصيات السياسية شكلًا مرعبًا، لكنهم في حقيقة الأمر طيبون، والطيبة لديهم صفة حقيقية، وهذا لا يمنع أنهم حين يبطشون، يبطشون بقوة، موضحا أنه عندما ذهب إلى صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في الستينيات مع العندليب عبدالحليم حافظ، كان يرتعش، «كنت برتعش والعندليب قالي صلاح نصر عاوز يعرف مشكلتك، كتبت المشكلة بورقة وقلم نظرا لخوفي الشديد».

الرجل يقاس بالمال والمرأة والسفر.. والسلطة بتعجز

وأضاف «فوزي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسي، على شاشة «القاهرة والناس»، أن الرجل يقاس بالمال والسلطة والمرأة والسفر، ولكن السلطة «بتعجز»، فى حين أن البعض لم تغيرهم السلطة، فالكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان حريصا على أن يحمى كل كتاب الدور الـ 6 من الأهرام، مما قد يصبهم.

فشلت في تقليد أسلوب محمد حسنين هيكل.. هو واحد بس

وتابع: «هيكل كان قويا وقت عبدالناصر، وكذلك بعد رحيل جمال عبدالناصر، فهو قوى بالقلم والمهنة، فأنا وقعت فى إعجاب شديد له بداية العمر، ولكن قال لى أحمد بهاء الدين، هناك هيكل واحد بس لأنى حاولت تقليده فى أسلوب كتابته».

البشر في حالة توهج الشهرة.. والخوف من فقدانها يعطي شعورا سيئا

وأوضح أن الفنان الراحل أحمد زكي قال له في يومًا من الأيام، «أنا هعجز بقى ومحدش هيفتكرني»، بينما سعاد حسني كانت تقول له «هو الموت بييجي إزاي»، موضحًا أن البشر فى حالة توهج شهرة والخوف من فقدانها يعطى شعورا سيئا، وصلاح جاهين، توفى حينما كان يرسم.

وأعلن الإعلامي إبراهيم عيسي في بداية الحلقة أنه قد أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمدة 10 أيام وقام بعزل نفسه على سطح منزله.