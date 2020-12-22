في ذكري وفاة سناء جميل.. مفيد فوزي يكشف كواليس حوار «قشر اللب»

تحل اليوم الثلاثاء، 22 ديسمبر، الذكرى الـ18 لرحيل الفنانة سناء جميل، ويعد أشهر حواراتها التي كانت مع الإعلامي مفيد فوزي.

من جهته، قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه كان يحب سناء جميل على المستوى الشخصي؛ لأنها تتمتع بروح جيدة للغاية، وأنه حاورها أكثر من مرة، وأجرى معها سلسلة حوارات قريبة إلى قلبه.

وعن كواليس اللقاء الأشهر له مع سناء جميل، والذي تناول به «اللب»، أوضح أنها انتشلت اللب من على الأرض، ودعته للبثق في «الطقطوقة»، قائلة له: «مفيد فيه طقطوقة».

وأضاف مفيد فوزي، أنه أحب أن يسألها سؤالا شخصيا عن الفرق بينها وسميحة أيوب، وكانا متنافستين في ذلك الوقت، فأحب أن يشغل نفسه بأي شئ حتى تنتهي من الرد على السؤال؛ فوجد اللب أمامه، ولكنه لم ير «الطقطوقة»، فبصق على الأرض، مؤكدا أنه فوجئ برد فعل الفنانة وقتها.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجمع مفيد فوزي مع سناء جميل، في أثناء الحديث عن أعمالها وصدقاتها بالوسط الفني، وظهر وهو يأكل اللب ويرمى بالقشر على الأرض، وفور رؤيتها له يفعل ذلك توقفت عن الحديث، وتناولت القشر لتضعه في مطفأة للسجاير إلى جوارها.

وتحرج مفيد فوزي مسرعا، واعتذر لها عن خطأه، فحدثته عن انزعاجها الشديد حين يفعل الضيوف ذلك داخل منزلها، مؤكدة تفهمها لموقفه وتقبلها لاعتذاره، ولم يفعل الأول ذلك للتقليل منها أو إهانتها في بيتها، إنما ذلك لما كان يشاع عنها حول هوسها بالنظافة.

وحاول مفيد فوزي التغاضي عن الأمر، وأكمل لقائه معها، وبدأ يتحدث عن علاقتها بزوجها الكاتب لويس جريس، وتدخل الأخير في الحديث، منوها إلى معاناته الشديدة في التعامل معاها بشأن النظام داخل المنزل، قائلا: «مربية لي الرعب في الحتة دي».