مخرج إسبانى لـ «الوطن»: أثناء وجودى فى مصر أشعر كأنني في بيتي

أعرب المخرج الإسبانى ماركو ماجوا، عن سعادته بوجوده فى مصر قائلا: «أثناء وجودى فى مصر أشعر كأننى فى بيتى»، وأعلن أنه سوف يقدم مسرحية فى مصر العام المقبل مع ممثلين مصريين، ويفكر فى تقديم مسرحية فى إسبانيا أبطالها مصريون أيضا..

جاء ذلك أثناء حوار المخرج الإسباني مع «الوطن»، وتناوله الكشري في أحد مطاعم وسط البلد.

بدأ «‬ماجوا»، دراسة اللغة العربية فى‮ ‬إسبانيا،‮ وسافر إلى‬ عدة دول عربية، ومنذ 10 سنوات ‬قرر المجئ لمصر، وقام بتقديم أول أعماله ‬على‮ ‬مسرح الجمهورية وهى مسرحية «الزفاف الدامي»، وذلك بالتنسيق مع السفارة الإسبانية بالقاهرة.

وقال إن عدد أعماله المسرحية بلغت حتى الآن 23 مسرحية، مشيرا إلى قيامه بعمل 20 مشروعا فى عدة دول عربية، كما عمل فى لندن، وعدة ولايات أمريكية، والدنمارك.

وأكد «ماجوا»، أنه قدم 7 عروض فى مصر، بالتعاون مع سفارات إسبانيا وأمريكا والبرازيل، بالإضافة إلى المركز الثقافى البريطانى بالقاهرة.

وعن نوعية العروض التى ‬يفضلها، أوضح أنه يحب اللون الدرامى والتحدث عن الإنسانية، والعروض الدرامية التى‮ ‬تناقش القضايا المجتمعية، مؤكدا، أن المسرح‮ ‬يستطيع تغيير الكثير من الأشياء فى ‬المجتمع‮.

وتحدث «ماجوا»، عن آخر أعماله، وهى مسرحية «موت زيوس» قائلا إنها تتحدث عن الحركة العنصرية السياسية الموجودة فى أوروبا، وأيضا العنف الجنسى ضد الرجال والنساء.

وأضاف، أن الورشة التدريبية التى ينظمها القسم الثقافى بالسفارة الإسبانية، اليوم السبت، فى الجيزويت سوف يتم خلالها تنظيم ورشة قراءة درامية، يقدمها مع ممثلين وممثلات شبان من مصر، حول نصه المسرحى الأخير «موت زيوس»، والذى سبق أن قدمه منذ وقت قريب فى جولة شملت كلا من السودان والعراق، بترجمة للأديب والمترجم العراقى عبدالهادى سعدون.

خلال الورشة، يتدرب المشاركون على العديد من تقنيات القراءة والأداء الدرامى وكيف يجب أن يواجه الممثل النص المسرحى.

وأعلن «ماجوا»، أنه سوف يقوم بعرض مسرحية العام المقبل فى مصر بعنوان «الرحالة»، وهى عن الرحالة الشهير ابن بطوطة، كما يفكر فى تقديم عرض مسرحى فى إسبانيا من بطولة ممثلين مصريين.

وتوجه المخرج الإسباني بالشكر إلى بعض الدول العربية خصوصا مصر والمغرب والسودان لمساعدتهم فى توفير الإمكانيات الخاصة لعرض أعماله.

وأشار «ماجوا»، إلى أهمية التعاون بين مصر وإسبانيا فى التبادل الثقافى، مضيفا، أن هذا التعاون يجب أن يكون من خلال وزارتى الثقافة فى البلدين.

وعن متابعته للمهرجانات المصرية، أكد «ماجوا»، أنه تابع المهرجان القومى‮ ‬والتجريبى، ‬ومهرجان الرقص المعاصر.

وفى سياق آخر، قال «ماجوا»: «أحب منطقة الحسين جدا، ووسط البلد كثيرا، وأذهب إلى سوق الجمعة دائما وأشترى منه أشياء كثيرة، كما أحب منطقة سقارة، ومحافظة الأقصر حيث زرتها 5 مرات»، مؤكدا، أنه يحب كل الأماكن التاريخية بالقاهرة.