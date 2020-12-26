فوزي: رأيت نجوم العالم يدللون عمر الشريف

قال الإذاعي القدير مفيد فوزى، إن العلاقات الحميمية والصداقات لم تعد كما كانت بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وهو ما أثر على شخصيات الكثير وأيضًا على نفوس الكثير، «واحشني حضن بنتي»، وذلك خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسي، على شاشة «القاهرة والناس».

حاول التوفيق بين حسين كمال وفاتن حمامة.. لكن الأول كان مغرورا

وأضاف «فوزي»، أنه حاول قبل ذلك التوفيق بين حسين كمال وفاتن حمامة، بسبب خلاف بينهما، ولكنه كان يشعر بغرور متضخم عن حسين كمال، قال لى أيضا «يوسف شاهين ضعيف لأنه أحبها، بينما أنا لا أحبها إلا كفنانة»، موضحًا في الوقت ذاته أن ثقة محمود حميدة فى النفس كبيرة، ولكنه شخص بسيط، و«بيحب يشم نفسه».

مفيد فوزي: أول مرة قابلت عمر الشريف كان في باريس بمنزله

وأكد الإذاعي القدير، «أول مرة قابلت عمر الشريف كانت فى منزله فى باريس، شعرت بذهول، لكن صلاح جلال الصحفى الذى كان مرافقا لى، ظل يصرخ يريد كاميرا، لأنه رأى نجوم العالم والممثلين والمخرجين يدللون عمر الشريف، ولكن بعد ذلك عانى من فترة صعبة حيث كان حديثه وكلامه غير منضبط، وساعده فى ذلك زاهى حواس».

مفيد فوزي يتساءل: كيف يصيب الزهايمر عقولا كبيرة مثل أسامة الباز؟

وتابع: «أتساءل أحيانا كيف يصيب الزهايمر عقولا كبيرة مثل أسامة الباز وأحمد بهاء الدين، فهناك الكثير من الأسئلة التى لا نعرف إجابتها، فهذه الشخصيات اشتبكت مع الحياة، ومع ذلك كف العقل عن التفكير، وأصبحوا خيالات».

وتشهد الأيام الجارية انتشارا كثيفا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في معظم دول العالم، وارتفاعا شديدا في أعداد الإصابات على مستوى العالم، خاصة مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس متحورة من الفيروس في عدة دول مثل بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا.