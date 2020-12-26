بالأسماء والصور.. الفيوم تستقبل 4 جثامين جديدة لضحايا الهجرة غير شرعية

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، مساء الجمعة، بعدما تم إبلاغهم بالعثور على 4 من شبابها لقوا مصرعهم في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل السلوم، وذلك بعدما شيعوا جثماني اثنين من ضحايا نفس الحادث منذ عدة أيام، ليرتفع عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من تلك القرية فقط إلى 6 أشخاص حتى الآن.

وتبيّن أنّ الجثث الجديدة للمواطنين «صابر جابر عبدالسلام، وحمودة صابر فرج عبدالهادي، وناجي محمد جمعة، وهاني خلف إدريس»، حيث تم العثور عليها قبالة سواحل السلوم، وجار نقلها بسيارات الإسعاف من مستشفى السلوم إلى ثلاجة الموتى في مستشفى مطروح العام لعدم وجود أماكن بمستشفى السلوم المركزي.

ومن المقرر أنّ تقوم أسر المتوفين الأربعة باستلام جثامينهم من ثلاجة الموتى مستشفى مطروح صباح اليوم السبت، تمهيدًا لدفنهم بمقابر أسرهم بمنية الحيط، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

يذكر أنّ قرية «منية الحيط» قد شيعت جثماني ضحيتين من نفس الحادث الأحد المُنقضي، الأول يدعى شعبان محمد صادق (55 عامًا) والثاني يدعى إبراهيم سعيد كامل (16 عامًا).

وتشتهر «منية الحيط» بسفر أبنائها إلى ليبيا منذ فترة طويلة ورغم موت الكثيرين منهم خلال الهجرة غير الشرعية سواء عن طريق البحر أو البر، إلا أنّ الأجيال الجديدة تحرص على السفر مُتجاهلين وفاة الكثيرين بسبب ما سمعوه من أقاربهم أو جيرانهم حول ليبيا وخير ليبيا والأموال التي يحصلون عليها، واصفين السفر إلى ليبيا بالقطار الذي يأخذهم إلى الثراء السريع بسرعة.

تجدر الإشارة إلى أنّه لقي العشرات من المصريين بينهم أطفال مصرعهما في حادثي غرق قاربي هجرة غير شرعية أحدهما كان متجهًا إلى إيطاليا وغرق بمنطقة صبراتة والآخر كان متجهًا إلى ليبيا وغرق قبالة سواحل السلوم.