بالأسماء.. إصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، إحدهما ربع نقل، محملة بعمال لأحد المصانع بمنطقة كوم أوشيم، والأخرى مجهولة، فرت هاربة فور وقوع الحادث، بطريق «مصر- الفيوم»، أمام عزبة مرسي زيدان بنطاق مركز سنورس.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما مجهولة فرت من موقع الحادث فور وقوعه، والأخرى سيارة ربع نقل، تحمل عمالا بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، خلال نقلهم من العمل إلى منازلهم.

وتبينّ من التحريات الأولية، التي أشرف عليها الرائد أسامة قرني، أن المصابين هم: شهد محمد حسين (19 عامًا)، وشرين زكي محمد (15 عامًا)، ومحمود رضوان محمد محمد (60 عامًا)، وصالح شعبان محمد (35 عامًا)، ونور محمد صبحي (عام)، وهبة محمد رضوان (42 عامًا)، وجميعهم مصابون بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، حيث تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أنّه وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، وعبور السيارة الهاربة الطريق فجأة وقطعها الطريق أمام الأخرى، أمام عزبة مرسي زيدان، فلم يتمكن قائد السيارة «الربع نقل» من التوقف فاصطدمت بها السيارة الأخرى من الجنب، وحينما حاول السائق تفادي الاصطدام بها انقلبت على جانب الطريق، وأُصيب ركابها.

وفي سياق متصل، تمكن ضباط إدارتي المرور والحماية المدنية من رفع آثار الحادث، وإقصاء السيارة على جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت بضبط السيارة الهاربة وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.