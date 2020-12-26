بطل أفريقيا للشطرنج: منتخب مصر معندهوش مدرب منذ 2003

قال باسم سمير أمين، بطل مصر وأفريقيا والعرب فى الشطرنج، إنه بدأ الخوض في هذه اللعبة حينما كان عمره 5 سنوات، مؤكدا أن الشطرنج من الألعاب التى يجب أن يبدأها اللاعب منذ الصغر، لذلك بدأها مبكرا في مدينة طنطا بالغربية، موضحًا أن هناك مئات الافتتاحيات فى الشطرنج، ولكن للأسف ليس هناك كتب كثيرة مصرية.

أول بطولة خاصها في حياته كان عمره 12 سنة

وأضاف «أمين»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسي، على شاشة «القاهرة والناس»، أن أول بطولة قد خاضها في حياته كان عمره وقتها 12 عامًا، وكانت في أجازة نصف العام في القاهرة، وحصل على المركز الثاني، «دي كانت أول بطولة للصغار، بس دلوقتي بقى فيه بطولة لمن تحت سن الـ 8 سنوات».

يوجد دوري ممتاز للشطرنج به 20 ناديا

وأشار إلى أن هناك دورى ممتاز للشطرنج به 20 ناديا، مضيفا «ألعب فى نادى الشرقية للدخان منذ 20عاما، والأهلى والزمالك غير موجودين بالدورى، فهناك أكثر من ستايل للعب، والشطرنج انعكاس للشخصية، هناك اختلاف فى أصل اللعبة، فهناك طعة الوزير، ولدى الغرب تسمى الملكة».

وأوضح أنه حصل على بطولات العرب للناشئين، موضحا «دخلت كلية الطب، وحصلت على درجات الحافز الرياضى، والعب الشطرنج ساعدنى فى الدراسة، وحققت مراكز متقدمة فى بطولات العالم، وحققت البرونزية مرتين تحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، وحصلت على بطولات أفريقية أيضا».

أمين: لا يوجد اهتمام كبير من الدولة تجاه الشطرنج

وأكد أنه ليس هناك اهتمام كبير من الدولة تجاه اللعبة، ونحتاج الرعاة، فاللعب أصبح حاليا «أون لاين»، وبعض البطولات المصرية تلعب «أون لاين»، فمنذ عام 2003، وليس هناك مدرب لمنتخب مصر في اللعبة.

وتابع: «هناك بطولات فردية، وأنا حاليا محترف فى أوروبا بـ 3 أندية، لأن نظام الدوريات مختلف، أسافر نهاية الأسبوع للعب المباراة ثم أعود، وهناك بعض البطولات الدولية التى يكون بها عائد مادى، حاليا فى المركز 44 عالميا، ولكن منذ شهر مارس لا يوجد ممارسة، وأفضل مركز وصلت له هو الـ 33، وأحتاج لـ 50 نقطة فى التصنيف لدخول الـ 10 الأوائل».