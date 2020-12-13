ناقد فني: مسلسل "لعبة الشطرنج" دقيق وعكس مدى الجهد المبذول

قال عصام زكريا، الناقد الفني، إن لاعب الشطرنج دائما ما يهتم في رؤية كيفية تقديم اللعبة الخاصة به في الأفلام والمسلسلات، ودائما ما يوجه انتقادات للأفلام والمسلسلات التي يظهر فيها شخصين يلعبا الشطرنج: "بتبقى حاجات ساذجة شوية".

وأضاف "زكريا"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن مسلسل "لعبة الشطرنج" كان أهم عمل تم تصويره وإخراجه في دقته، حيث إن دقة العمل تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الجهة التي قامت بتدشين المسلسل.

وأوضح أن أدوار الممثلين في المسلسل كانت بأدوار حقيقية مكتوبة ودرب عليها الممثلين قبل التصوير: "كانوا متدربين هيعملوا إيه، مش أنه بيحرك وهو مش فاهم الموقف أو اللعبة بتتم إزاي، وكل الخطط حقيقية".

وأكد أن العمل السينمائي يتميز بعناصر فنية كثيرة مثل الفن التشكيلي والتمثيل والدراما والمؤثرات الخاصة والمونتاج، وتضافر كل تلك العناصر هو ما يرسل في نفوس المشاهدين الإحساس باللعبة: "هو ده اللي كان تحدي، وكل العناصر كانت مسخره بشكل متناسق ومنسجم لنقل الإحساس للمشاهدين حتى وإن لم يلعبوا اللعبة من قبل".

وأشار إلى أن الدقة في إنتاج العمل على موقع "نيتفيلكس" هو ما أدى إلى إقبال عدد كبير من المشاهدين في مشاهده العمل الفني والإعجاب به، حيث إنه جرى تسخير كل المواهب الفنية لإظهار التفاصيل والمشاعر والاحاسيس: "حتى اللي مش بيعرف يلعب شطرنج خالص كان متفاعل وفيه تشويق، وخلي ناس كتير عايزه تتعلم الشطرنج دلوقتي بسبب المسلسل".