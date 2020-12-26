حكاية سقوط «سالم ورجب» تجار الهيروين بالزيتون.. من سريح إلى ديلر

من سريح إلى ديلر.. هكذا كان حال الصديقين «سالم ورجب» مع تجارة المخدرات التي بدأها من سريح على ناصية الشوارع في الزيتون حتى انتهى بهما المطاف إلى ديلر، ومن تجارة البانجو حتى الهيروين، وسقط المتهمان في قبضة المباحث عدة مرات في قضايا بانجو، وفي المرة الأخيرة ألقت المباحث القبض عليهما بحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين.

اقتادت المباحث المتهمين إلى النيابة العامة بعد أن سطرت محضرًا تضمن اعتراف المتهمين بتجارة الهيروين وأن الكمية المضبوطة معهما كانا في طريقهما لمقابلة صديق لهما يمارس ذات النشاط لمبادلة الهيروين بالحشيش وألقت الشرطة القبض عليهما وهما في الطريق.

تحفظت النيابة على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان فاعلية المادة المخدرة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة وموافاة النيابة بنتائجها، وبينت التحقيقات أن المتهمين كانا يروجان الهيروين على زبائنهما في الزيتون.

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهمين كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من مكان سكنهما في الزيتون وبتفتيشهما عثر معهما على المخدرات وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتفين محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا في تجارة المخدرات يضم 5 أفراد من معاونيهما، كما اعترفا بأن المطواة التي بحوزتهما بقصد الدفاع عن النفس، و3 آلاف جنيه المضبوطة معهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يتخذان من منزل أحدهما مقرًا لتوزيع المخدرات ومكانًا لإدارة النشاط الإجرامي، وأنهما خصصا أحد معاونيهما «بصاص» لمتابعة الحركة في الشارع القريب من المنزل وفي حالة ملاحظة أي من أفراد الشرطة يتصل بهما للهرب من المكان، كما يكون بمثابة آلة تنبيه لزملائه الذين يقفون على ناصية الشارع لمقابلة الزبائن.

بعد 5 ساعات من التحقيقات أمام النيابة العامة التي نسبت إلي اثنين من المتهمين تم ضبطهما تهم الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح أبيض، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بضبط وإحضار باقي أفراد التشكيل العصابي.