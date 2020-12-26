استقرار سعر الدولار وتباين العملات الأوروبية في بداية تعاملات اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا، فيما تباينت أسعار العملات الأوروبية، واستقرت أسعار العملات الآسيوية وكذلك العربية.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه ليسجل مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت بالبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، حيث سجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

تباين العملات الأوروبية

أما العملات الأوروبية فشهدت تباينًا في مواجهة الجنيه المصري، ففي الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بشكل طفيف حين سجل صباح اليوم 19.04 للشراء، و19.22 قرش للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الأسترليني 20.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، فيما سجل الفرنك السويسري ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بـ17.54 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع.

استقرار العملات الآسيوية

وعلى صعيد العملات الآسيوية، استقر سعر صرف الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري بنحو 15.08 للشراء و15.20 جنيه للبيع، في حين سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 2.39 للشراء، و2.40 جنيه للبيع.

ثبات العملات العربية

وفي السياق ذاته، شهدت العملات أيضًا استقرارًا أمام نظيرها المصري، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الدينار الكويتي 48.51 للشراء، و51.60 للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وثبتت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصرين مساء الخميس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وقررت أيضًا تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وبحسب النشرة الدورية للبنك المركزي المصري سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا في الشهر الثالث على التوالي عندما سجل 5.7% في الحضر في نهاية نوفمبر الماضي مرتفعًا من 4.5% في الشهر السابق له.

وأكد «المركزي» في نشرته أن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم جاء مدفوعًا بارتفاع سلة أسعار المواد الغذائية بداية من سبتمبر 2020، خصوصًا ارتفاع الطماطم في ذلك الشهر.