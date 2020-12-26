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محمود مسلم

قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون المنيا

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الوطن
11:50 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
نزلاء السجون

نزلاء السجون

وجه قطاع السجون، قافلة طبية ضمت أطباءً من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة سجون المنيا، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تمّ توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

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